Mocromaffia: Kroongetuige wilde maximale beloning, 'Ik ga ze terugneuken'

De kroongetuige in het omvangrijke Marengo-proces heeft geprobeerd een maximale vergoeding te krijgen voor zijn verklaringen.

Hij wilde meer dan Fred Ros, een van de kroongetuigen in het jarenlang slepende liquidatieproces Passage. Die zou 1,8 miljoen van justitie hebben gekregen. Dat zei advocaat Nico Meijering dinsdag tijdens een zitting in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp.

De raadsman baseert zich op nieuw verstrekte berichten die kroongetuige B. met zijn partner heeft uitgewisseld op een mobiele telefoon die hij lang verborgen wist te houden in de cel. Uit deze berichten uit 2017 en 2018, waarin B. zich onbespied waande, komt volgens Meijering een ontluisterend beeld over de kroongetuige naar voren: hij wil enkel geld, en veel geld.

B. had het idee dat het Openbaar Ministerie hem wilde afschepen met een fooi. "Ik ga ze terugneuken want de overkant speelt nu vieze spelletjes. Ik wil het liefst de overkant terugnaaien", citeerde Meijering uit de berichten.



In de berichten schrijft B. dat hij van een van zijn huidige advocaten, Onno de Jong, hoorde hoeveel Ros van justitie heeft gekregen. De 1,8 miljoen was niet publiekelijk bekend. De Jong was in het Passageproces de advocaat van Ros. Het aan Ros gegeven geld zou een lening zijn, maar dat moest volgens De Jong "met een korrel zout" genomen worden, zegt B.

Meijering en zijn kantoorgenoot Christian Flokstra toonden in een powerpointpresentatie een selectie uit de berichten van kroongetuige B.

