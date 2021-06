Spaanse VOX wil voeden van dakloze Marokkaanse migranten in Ceuta strafbaar stellen

De Spaanse politieke partij VOX heeft opgeroepen om het helpen van Marokkaanse migranten in Ceuta strafbaar te stellen.

Dat meldde de extreemrechtse partij vrijdag tijdens een persconferentie in Ceuta.

De partij ziet ook liever dat kindmigranten worden opgesloten in pakhuizen rondom de grensovergang Tarajal en dat ze zo snel mogelijk het land worden uitgezet. VOX riep tevens op om onbegeleide minderjarige Marokkanen een straatverbod op te leggen en de oude gevangenis van Los Rosales te gebruiken om de verplaatsing van volwassen migranten te beperken.

De Spaanse enclave Ceuta werd in mei overspoeld nadat in mei duizenden migranten de grensovergang bestormden. Meer dan 8.000 illegale migranten slaagden er in het Spaanse grondgebied binnen te komen.



De partij verwijt Rabat ervan de recente migratiecrisis in de Spaanse enclave te hebben veroorzaakt en gebruikt de recente grensbestorming om de volledige militarisering en annexatie van de twee enclaves op de politieke agenda te krijgen.

De opmerkelijke voorstellen van VOX werden betantwoord met een spervuur aan kritiek omdat de ideeën in strijd zijn met de wet.

© MAROKKO.NL 2021