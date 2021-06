Enorme drukte bij gemeentelijk zwembad in Rabat (video)

Het grote gemeentelijke zwembad in Rabat had afgelopen weekend te maken met een enorme toestroom aan bezoekers.

Na een jaar gesloten te zijn opende het gemeentelijke zwembad Grande Piscine in de wijk Yaâcoub El Mansour op 16 juni de deuren.

Sinds de versoepeling van de coronamaatregelen zijn veel activiteiten weer mogelijk. Zo gingen begin juni de zwembaden weer open, op voorwaarde dat maximaal 50 procent van de capaciteit mag worden benut.

Door de stijgende temperaturen en het aanbreken van het zomerseizoen zochten veel mensen verkoeling in het zwembad.



Ondanks dat in het zwembad al snel de toegestane maximumcapaciteit werd bereikt probeerden veel mensen toch het bad te betreden. De drukte leidde tot opmerkelijke taferelen en de inzet van de politie was nodig om de menigte uiteen de drijven.

Grande Piscine

Het zwembad opende in 2019 de deuren en werd op slag enorm populair. De toegangsprijs voor het zwembad is met 10DH (€ 0,90) betaalbaar voor weel inwoners en het bad ontving na de opening dagelijks zo'n 10.000 gasten, waarvan sommige afkomstig uit de naburige regio's van de hoofdstad: Kenitra, Khémisset, Tiflet of Ain Aouda.



Het managementteam van het zwembad had voorheen al beveiligingsmaatregelen getroffen om het zeer grote aantal badgasten te beschermen.

De politie is in het zwembad verantwoordelijk voor de veiligheid. Politieagenten en andere elementen van de civiele bescherming, inclusief strandwachten, zijn altijd aanwezig in het zwembad.

Ook hebben de koninklijke strijdkrachten (FAR) het zwembad voorzien van een team van militaire artsen.

