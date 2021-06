Vertrouwen in politiek sterk gedaald, mede door toeslagenaffaire

Het vertrouwen van Nederlanders in de politiek is sterk gedaald. In oktober vorig jaar gaf twee derde van de mensen de regering een voldoende.

Inmiddels krijgt de regering nog maar een voldoende van 46 procent, meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het onderzoek Burgerperspectieven. Het vertrouwen is hiermee terug op het niveau van voor de coronapandemie. 52 procent van de mensen geeft de Tweede Kamer een voldoende. Volgens het SCP hebben de moeizame start van de formatie en de politieke nasleep van de toeslagenaffaire invloed op het vertrouwenscijfer. Of de impact hiervan blijvend is, kan het SCP nog niet zeggen.

In het begin van de coronapandemie nam het vertrouwen in de politiek enorm toe. Het lag zelfs op het hoogste niveau sinds begin 2008. Voor de coronacrisis in januari 2020 gaf de helft van de mensen de regering een voldoende, in april 2020 lag dat ruim boven de 70 procent. "Direct na een externe crisis en dreiging heeft men vaak (tijdelijk) veel meer vertrouwen in politieke instituties", aldus het SCP.

