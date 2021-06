Poetin roept op tot vaccinatie na recordaantal coronadoden

De Russische president Vladimir Poetin heeft woensdag in een tv-uitzending zijn landgenoten opgeroepen zich te laten vaccineren tegen Covid-19.

De oproep komt op de dag dat Russische gezondheidsautoriteiten een recordaantal van 669 coronadoden in 24 uur bekendmaakten.

Poetin wil zijn volk echter geen verplichting opleggen, zei hij. Wel liet hij weten dat vaccinatie volgens hem noodzakelijk is, waarmee hij ook inging op de lage vaccinatiegraad in het land en het wantrouwen tegen het eigen Sputnik-V-vaccin.

"Het is noodzakelijk te luisteren, niet naar de mensen die er weinig van begrijpen en geruchten verspreiden, maar naar specialisten", zei hij in de tv-uitzending, waarin Russische kijkers via de telefoon vragen konden stellen. De Russen zijn volgens enquêtes in meerderheid tegen vaccinatie.



Sputnik-V-vaccin

Zelf meldde hij dat hij zich heeft laten vaccineren met het 'eigen' Russische Sputnik-V-vaccin, via twee doses in maart en medio april. "Ik dacht dat ik me zo lang mogelijk moest laten beschermen", sprak de 68-jarige Poetin. "Daarom koos ik voor Sputnik-V. Het leger wordt gevaccineerd met Sputnik-V en ik ben tenslotte de bevelhebber der strijdkrachten."

De president zei na de eerste injectie niets te hebben gevoeld. "Na ongeveer vier uur voelde ik wat op de plaats van de prik. Ik kreeg de tweede vaccinatie midden op de dag. Rond middernacht nam ik mijn temperatuur op. Die was 37,2 graden Celsius. Ik ging daarna slapen en bij het opstaan was mijn temperatuur 36,6 graden. Dat was dat."



Lage vaccinatiegraad

Desondanks bezien de gezondheidsautoriteiten de lage vaccinatiegraad met grote zorg. Dinsdag bezweken op één dag 652 Russen aan Covid-19, waarmee ook al een triest record werd gevestigd sinds de uitbraak van het virus. De hausse wordt toegeschreven aan de besmettelijke Delta-variant en de geringe bereidheid onder Russen om zich te laten inenten.

De gezondheidsautoriteiten lieten verder weten dat de laatste 24 uur 21.042 nieuwe coronabesmettingen zijn vastgesteld, waardoor het aantal gevallen sinds het begin van de pandemie in Rusland is opgelopen tot 5.514.599.

Dinsdag liet het Kremlin weten dat het niet zal lukken om voor de herfst 60 procent van de bevolking in te enten tegen het virus. Een hoge vaccinatiegraad is nodig om het virus en de gevolgen daarvan in te dammen.

