Marokko gaat Tesla-onderdelen produceren

Het in Marokko gevestigde STMicroelectronics is begonnen met de productie van onderdelen voor het Amerikaanse Tesla Motor.

Het bedrijf in Bouskoura, nabij Casablanca, is gespecialiseerd in de productie van SiC-MOSFET's, de belangrijkste krachtbron in de voertuigen van Tesla.

In Marokko wordt de start van het productieproces gezien als een nieuwe overwinning voor het Noord-Afrikaanse land. Marokko is erin geslaagd om vroegtijdig een voet tussen de deur te krijgen van de elektrische auto-industrie.

Door de productie van elektronische componenten voor Tesla wordt in Marokko al gespeculeerd of de elektrische autogigant niet op korte termijn zal beginnen met de verkoop van Tesla-voertuigen in het land.



Marokko zou daarmee het eerste Afrikaanse land zijn dat het elektrische voertuig via officiële dealers aanbiedt. Nu moeten geïnteresseerden in Marokko uitwijken naar het buitenland om een Tesla-voertuig aan te schaffen.

Naast het potentieel om het elektrische voertuig naar Marokko te brengen, kan de aanwezigheid van het Tesla eco-systeem de interesse wekken van andere elektrische autofabrikanten.



In december 2017 werd de Chinese autofabrikant voor elektrische voertuigen (EV) BYD de derde EV-fabrikant die een productie-eenheid oprichtte in Marokko.

Internationale EV-fabrikanten tonen steeds meer interesse in de Marokkaanse EV-markt, onder meer vanwege overheidsprojecten zoals Tanger Tech City.

