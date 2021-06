Israëlische politie bestormt Palestijnse wijk Sheikh Jarrah

De militaire Israëlische politie heeft dinsdag wederom de wijk Sheikh Jarrah in bezet Oost-Jeruzalem bestormd en Palestijnen opgepakt.

De Israëlische TV-zender KAN-tv meldde dat de politie vier Palestijnse tieners heeft aangehouden omdat ze naar verluidt vuurwerk zouden hebben afgestoken in de richting van de agenten.

Palestijnen in Sheikh Jarrah hebben dagelijks te maken met pesterijen, provocaties en gewelddadige aanvallen van zowel kolonisten als de Israëlische politie.

Vrijwel dagelijks worden Palestijnen gearresteerd voor voor activiteiten tegen de Israëlische plannen om Palestijnen uit hun huizen te verdrijven.



Zo'n 28 Palestijnse families die sinds 1956 in Sheikh Jarrah wonen, worden door de Israëlische autoriteiten bedreigd om uit hun huizen te worden gezet ten gunste van Israëlische extremistische groeperingen.

Silwan

Ook Palestijnen in de Silwan-wijk, ten zuiden van het Al-Aqsa-moskeecomplex in Oost-Jeruzalem, lopen het risico om uit hun woning te worden gezet. Israëlische autoriteiten hebben dinsdag een winkel gesloopt als onderdeel van 17 sloopopdrachten tegen Palestijnse gebouwen in de buurt.



Lokale functionarissen in Silwan hadden eerder gewaarschuwd voor Israëlische plannen om ongeveer 100 huizen in de wijk Al-Bustan te slopen onder het voorwendsel dat hun eigenaren geen bouwvergunning zouden hebben, een argument dat vaker door Israël wordt gebruikt om Palestijnen in bezet Oost-Jeruzalem uit hun woningen te plaatsen.

De Palestijnse Autoriteit zegt dat Israël van plan is om vaker slooporders en uitzetting uit te voeren met als doel om elke Palestijns-Arabische identiteit in de stad uit te wissen.

