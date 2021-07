Israëlische kolonisten vernietigen olijfbomen en landbouwgrond op Westelijke Jordaanoever

Israëlische kolonisten hebben dinsdag tientallen olijfbomen van Palestijnse boeren gekapt.

Ook is veel Palestijnse landbouwgebied op de bezette Westelijke Jordaanoever in brand gestoken, aldus de lokale bevolking.

Wadih Alqam, de burgemeester van Turmus Aya nabij de stad Ramallah, zei tegen persbureau Anadolu dat de kolonisten ongeveer 75 olijfbomen hebben gekapt in het al-Sahl-gebied bij de nederzettingen Adi en Shilo.

Ook in het noordelijke deel van Westelijke Jordaanoever hebben kolonisten landbouwgronden in Burin in de zuidelijke provincie Nablus in brand gestoken.



De Israëlische politie verhinderde bewoners en de Palestijnse hulpdiensten bij het blussen van de branden waardoor ook tientallen oude olijfbomen afbrandden.

Ghassan Daghlas, een Palestijnse functionaris die de nederzettingenactiviteiten op de noordelijke Westelijke Jordaanoever volgt, vertelde het officiële Palestijnse nieuwsagentschap WAFA dat kolonisten hectaren landbouwgrond in het gebied, dat grenst aan de nederzetting Yitzhar, in brand hebben gestoken.



Illegale kolonisten op de Westelijke Jordaanoever vernietigen opzettelijk landbouwgewassen en verbranden bomen in Palestijnse gronden die grenzen aan nederzettingen en verhinderen dat eigenaars toegang hebben om hun gewassen te oogsten.

Palestijnen zeggen dat de Israëlische autoriteiten mild zijn tegenover de kolonisten, als onderdeel van de officiële inspanningen om de nederzettingen in de bezette gebieden te intensiveren.

Israëlische en Palestijnse schattingen geven aan dat er ongeveer 650.000 kolonisten zijn op de Westelijke Jordaanoever (inclusief bezet Jeruzalem), die verspreid over 164 nederzettingen en 116 buitenposten wonen.

