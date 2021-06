Ambassade Israël in Abu Dhabi geopend

Israël heeft dinsdag haar nieuwe ambassade in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) ingehuldigd.

De openingsceremonie werd bijgewoond door de nieuwe Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid.

"We zijn hier om te blijven. (...) We gaan nergens heen. Het Midden-Oosten is ons thuis", zei Lapid tijdens de ceremonie in het nieuwe kantoor dat dienst doet als tijdelijke ambassade in de hoofdstad Abu Dhabi.

De Amerikaanse minister Antony Blinken van Buitenlandse Zaken liet in een verklaring weten dat de Verenigde Staten (VS) "de historische opening van de Israëlische ambassade in Abu Dhabi verwelkomen."



Samenwerking

Volgens Blinken is de komst van de ambassade belangrijk voor beide landen en de bredere regio. "De Verenigde Staten zullen blijven samenwerken met Israël en de VAE, terwijl we alle aspecten van onze partnerschappen versterken en werken aan het creëren van een vreedzamere, veiligere en welvarendere toekomst voor alle volkeren van het Midden-Oosten."

Tijdens zijn tweedaagse bezoek, het eerste ministeriële bezoek aan de Golfstaat sinds beide landen vorig jaar banden met elkaar aanknoopten, opende Lapid ook een consulaat in Dubai en tekende hij een verdrag over economische samenwerking. Ook bezocht hij de plek waar Expo 2020 plaatsvond in Dubai, de wereldtentoonstelling werd in oktober geopend met onder meer een een paviljoen van Israël.



De VAE en Bahrein normaliseerden vorig jaar de betrekkingen met Israël via de zogenoemde Abraham-akkoorden. Die werden opgesteld door de Amerikaanse regering van toenmalig president Donald Trump. Eerder deze maand openden de VAE een tijdelijke ambassade in Tel Aviv.

Lapid bedankte de voormalige Israëlische premier Benjamin Netanyahu als "de architect" van de Abraham-akkoorden. "Dit moment is van hem.", aldus Lapid.



