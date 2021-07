Marokko: nieuw wetsvoorstel erkent interseksen en accepteert geslachtsverandering

Marokko behandelde vandaag een wetsvoorstel voor het actualiseren van het nationaal register en de burgerlijke stand.

De wijzingen zijn onder meer nodig om het socialebijstandsprogramma mogelijk te maken maar moet er bijvoorbeeld ook voor zorgen dat de invoering van het Tifinagh-schift bij het opstellen van formele documenten mogelijk wordt gemaakt.

De wettekst zal ook een grondige wijziging teweegbrengen in de behandeling van de wettelijke status van interseksen (hermafrodieten) en maakt het mogelijk om op een later moment het geslacht voor de wet te veranderen.

Daarnaast moet het wetsvoorstel ook beletten dat men in de toekomst bijnamen zoals 'Moulay', 'Sidi' of 'Lalla' kan gebruiken en is het straks ook niet meer mogelijk om voornamen te kiezen die betrekking hebben op een plaatsnaam, tenzij de vader van de persoon in kwestie onder een samengestelde naam in de burgerlijke stand is ingeschreven.



Bij de inschrijving van een vondeling of een kind van onbekende ouders kiest voortaan de ambtenaar van de burgerlijke stand een voornaam en familienaam. In het geval van een kind zonder vader bepaalt de moeder van het kind de familienaam.

De wettekst bepaalt tevens dat de ingeschreven familienaam niet kan worden gewijzigd tenzij daartoe bij decreet toestemming voor is verleend. Elke ingeschreven Marokkaan kan een verzoek indienen om zijn naam te veranderen maar moet de naamswijziging wel voor de rechtbank rechtvaardigen.

© MAROKKO.NL 2021