Marokko: nieuw wetsvoorstel verbiedt plaatsnamen in voornamen en bijnamen als 'Moulay', 'Sidi' en 'Lalla'

Marokko behandelt binnenkort een wetsvoorstel voor het actualiseren van het nationaal register en de burgerlijke stand.

De wijzingen zijn onder meer nodig om het socialebijstandsprogramma mogelijk te maken maar moet er ook voor zorgen dat de invoering van het Tifinagh-schift bij het opstellen van formele documenten mogelijk wordt gemaakt.

Behalve de technische wijzigingen moet het wetsvoorstel ook beletten dat men in de toekomst bijnamen zoals 'Moulay', 'Sidi' of 'Lalla' kan gebruiken.

Ook is het niet meer mogelijk voornamen te kiezen die betrekking hebben op een plaatsnaam, tenzij de vader van de persoon in kwestie onder een samengestelde naam in de burgerlijke stand is ingeschreven.

© MAROKKO.NL 2021