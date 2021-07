Vaccinexpert Slaoui gereed om Marokko te helpen bij opzetten vaccinproductie

De Marokkaanse wetenschapper Moncef Slaoui is bereid Marokko te helpen eigen vaccins te produceren

Volgens Slaoui vereist de tak een zeer geavanceerde techniek maar kan de productie van vaccins het land op een zeer belangrijke manier ten goede komen.

In een interview met BM Magazine besprak de voormalige adviseur van de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump over de coronapandemie en de Marokkaanse vaccinatiecampagne.

In het interview sprak Slaoui met lovende woorden over de vooruitgang van de vaccinatiecampagne en de inzet van de autoriteiten die er toe hebben geleidt dat Marokko in een vroeg stadium over vaccins beschikte.



Tijdens de landelijke vaccinatiecampagne in Marokko worden vaccins van Sinopharm en AstraZeneca gebruikt. Volgens Slaoui zijn beide vaccins volstrekt veilig en werken deze goed tegen het coronavirus.

De in Agadir geboren Slaoui studeerde biologie aan de Brusselse universiteit ULB en stond eerder aan het hoofd van de vaccindivisie van GlaxoSmithKline waar hij meerdere vaccins ontwikkelde.



De Marokkaanse vaccinexpert werkte voorheen als coördinator van het Amerikaanse vaccinproject Operation Warp Speed. Als voormalige chef van een geneesmiddelenconcern werd hij in mei 2020 de belangrijkste corona-adviseur van Trump.

Nadat er twee Amerikaanse vaccins werden goedgekeurd (Moderna en Pfizer/BioNTech) stopte Slaoui als hoofd van het vaccinproject.

