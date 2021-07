Marokko telt ruim 50 miljoen GSM-aansluitingen

Marokko telde eind maart zo'n 49,47 miljoen GSM-aansluitingen.

Sinds maart vorig jaar is het aantal aansluitingen toegenomen met 3,6 miljoen, meldt het Nationaal Agentschap voor de Regulering van Telecommunicatie (ANRT).

Volgens de telecomwaakhond kiezen de meeste Marokkanen nog steeds voor pre-paid aansluitingen (43,79 miljoen), aanzienlijk meer dan 5,67 miljoen post-paid abonnementen.

Wel nam de stijgende lijn in het aantal abonnementen toe (+3,67 procent) terwijl in de toename van het aantal pre-paid aansluitingen juist een daling werd waargenomen (-0,34 procent).



Maroc Telecom blijft marktleider in Marokko (39,02 procent), gevolgd door Orange Maroc (33,48 procent) en Inwi (27,5 procent).

Volgens ANRT werden in de eerste maanden van 2021 zo'n 13,7 miljoen minuten gebeld (roaming inbegrepen), een lichte daling van 3,16 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het gemiddelde maandelijkse verbruik is 92 minuten per maand per aansluiting. Daarin worden gesprekken zoals bellen via WhatsApp of Skype echter niet meegerekend.



De dalende trend in het aantal verzonden SMS-berichten zet voort. Met 597 miljoen verstuurde SMS-berichten is het aantal 6,65 procent lager dan een jaar eerder.

De dalende interesse in SMS-berichten wordt toegeschreven aan de stijgende populariteit van berichtendiensten zoals WhatsApp en Facebook Messenger.

