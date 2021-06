Marhaba 2021: Marokko chartert twee schepen voor overtochten vanuit Frankrijk en Italië

Tanger-Med heeft een overeenkomst gesloten met de Estse rederij Tallink voor het charteren van twee schepen op de maritieme lijn tussen Marokko en Frankrijk en Italië.

Het Victoria I-schip zal maandag 28 juni vertrekken naar de haven van Tanger Med. De Romantika wordt aangekondigd voor 5 juli, aldus Tallink in een verklaring.

Beide schepen werden gecharterd voor een periode van 100 dagen en keren in oktober 2021 weer terug naar Tallinn (Estland). Tijdens de charterperiode zullen de schepen worden geëxploiteerd door de technische bemanning van Tallink Grupp.

"Omdat we eerdere ervaring hebben met regionale operators voor vergelijkbare charters, heeft onze bemanning al tien jaar kennis over navigeren in de regio", zei Tallink-CEO Paavo Nõgene.



De twee schepen worden toegevoegd aan de acht extra veerboten die bestemd zijn voor maritiem passagiersverkeer als onderdeel van Marhaba 2021. Marokko bevestigt wederom het streven om Spanje te omzeilen en koos onlangs ook om een nieuwe maritieme passagierslijn met Portugal op te zetten.

De gecharterde ferry's zullen worden ingezet op alle maritieme verbindingen tussen Frankrijk en Italië en Marokkaanse havens. De nieuwe ferry's zullen per direct de gereduceerde prijzen hanteren die eerder al door de Marokkaanse autoriteiten zijn aangekondigd. Mensen die voor de andere zeeroutes hebben gekozen en daarvoor de volledige prijs hebben betaald krijgen het verschil vergoed van de staat.



Volgens de referentieprijzen die zijn vastgesteld door het ministerie van Uitrusting moeten passagiers € 450 (gezin van vier) betalen voor hun online retourtickets voor middellange afstanden met de auto en € 995 euro voor een langeafstandslijn.

Daarnaast kan de Marokkaanse diaspora (MRE) die dit jaar met de veerboot Marokko aandoet rekenen op een financiële tegemoetkoming van de Marokkaanse overheid. De subsidie op ticketprijzen voor de ferry's zal de staat zo'n 2 miljard DH kosten (€ 188 miljoen).

