Aboutaleb: Keti Koti nationale dag om te huilen, helen en vieren

Keti Koti is van ons allemaal, een nationale dag om te huilen, helen en van vreugde en vieren.

Dat zei de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb woensdagavond bij de herdenking van de afschaffing van de slavernij, gehouden bij het slavernijmonument in Rotterdam.

"Rotterdam zou Rotterdam niet meer zijn zonder de 80.000 nazaten van de tot slaafgemaakten in Suriname en de Antillen", aldus Aboutaleb. In zes, zeven generaties van een geketend leven naar een gemeenschap die het leven viert, en iedereen uitnodigt dat mee te vieren, getuigt volgens hem van levenskracht.

"Dat getuigt van rijkdom die niet in geld is uit te drukken. Daarom is Keti Koti van ons allemaal. Een nationale dag om te huilen en te helen. Een dag van vreugde en vieren."



Mensonterend noemde Aboutaleb het systeem van slavernij, waarin Rotterdam ook een prominente rol heeft gespeeld. "Eeuwenlang zijn slaafgemaakten niet meer dan stukgoed geweest, ook in de boeken van Rotterdamse ondernemingen."

Hij vervolgde: "Misschien was 'het systeem’ niet eens het ergste, maar wat er aan ten grondslag lag. Dat de ene mens meer waard was dan de ander. Vanwege de hoeveelheid pigment in de huid. Dat de afkomst en toekomst van tienduizenden mensen er niet toe deden. Net zomin als hun geestkracht, cultuur, verbondenheid en creativiteit. Alles wat een mens een mens maakt." Volgens de Rotterdamse burgemeester laat zo’n gebrek aan mensbeeld tot op de dag van vandaag zijn sporen na.



De vier grote steden willen dat er een nationale feestdag komt voor Keti Koti, een herdenkingsdag die in het teken staat van het afschaffen van de slavernij. In januari overwoog Rotterdam om excuses aan te bieden voor het slavernijverleden. Deze overweging volgde op een aantal onderzoeken naar het slavernijverleden van de stad.

Zo concludeerde het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) dat Rotterdam "tot over de oren in de slavernij zat". Wethouder Bert Wijbenga (integratie) heeft de toezegging gedaan in de stad te onderzoeken welke ideeën er leven om het onderwerp de juiste aandacht en invulling te geven. Dit najaar komt er naar aanleiding van deze gesprekken een advies aan de Rotterdamse gemeenteraad.

