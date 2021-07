Douaniers in hele EU weten raad met coronareiscertificaat

Nederlanders en andere EU-burgers kunnen vanaf donderdag op reis in de Europese Unie met een gerust hart hun coronacertificaat gebruiken.

De Europese regels voor het certificaat, met een QR-code die aantoont dat een reiziger vermoedelijk niet besmettelijk is, gaan in.

Douaniers in flink wat EU-landen konden de QR-code de afgelopen weken al uitlezen. Maar met ingang van donderdag mogen reizigers daarop ook rekenen.

Nagenoeg alle lidstaten kunnen nu vaststellen of ze een reiziger veilig toegang kunnen verlenen, omdat hij of zij volledig tegen het coronavirus is gevaccineerd, onlangs nog negatief is getest of beschermd is door het al eerder doormaken van de ziekte.



Ook Nederland en het laatste handvol andere resterende landen sluiten donderdag aan. Enkel Ierland is nog niet klaar om mee te doen. De lancering van het certificaat heeft daar vertraging opgelopen door een cyberaanval.

In Marokko kunnen de autoriteiten de QR-code niet uitlezen en blijft het nodig het vaccinatiebewijs of PCR-test in leesbaar formaat te overleggen, bij voorkeur uitgeprint.



Nederlanders kunnen het certificaat sinds een week aanmaken in de CoronaCheck-app. Vanaf donderdag kan ook een herstelbewijs worden geladen, dat aantoont dat de drager het afgelopen halfjaar al eens besmet is geweest en daarvan genezen.

Met het certificaat ontkomen reizigers aan bijvoorbeeld quarantaine. Alleen als in het EU-land van vertrek bijvoorbeeld een nieuwe virusvariant gevaarlijk om zich heen grijpt, kan het aankomstland nog terugvallen op zulke maatregelen.

De invoering van het coronacertificaat stemt vliegmaatschappijen en luchthavens nog niet tevreden. Ze vrezen voor oponthoud en lange rijen, doordat er nog ruimte is voor lidstaten om eigen regels te stellen en die dus her en der zullen verschillen.

© ANP 2021