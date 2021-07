Tweede Kamer reageert gemengd op excuses slavernijverleden

Partijen in de Tweede Kamer reageren wisselend op de aanbevelingen van het adviescollege dialooggroep slavernijverleden.

Het rapport, dat onder meer wil dat de Nederlandse staat excuses aanbiedt voor het slavernijverleden, werd donderdag in Amsterdam gepresenteerd tijdens de nationale herdenking van de afschaffing van de slavernij. D66 noemt landelijke excuses "niet meer dan logisch", terwijl Forum voor Democratie spreekt van "polariserende waanzin".

D66 pleit opnieuw voor nationale excuses en voor Keti Koti als nationale herdenkingsdag. De SP deelt dat uitgangspunt. Fractievoorzitter Lilianne Ploumen van de PvdA wil ook dat de herdenking van de afschaffing van slavernij een nationale feestdag wordt, laat zij weten op Twitter.

Groenlinks-fractievoorzitter Jesse Klaver is hier ook voor. Hij prijst de excuses die zijn partijgenoot en burgemeester Femke Halsema van Amsterdam donderdag aanbood. "Deze excuses zijn geen eindstation, maar het is een goede stap in de richting van een sterkere, inclusievere en gelijkwaardigere samenleving." Groenlinks-kamerlid Corinne Ellemeet zegt op Twitter "Wat een moment", over de toespraak van Halsema.



Forum voor Democratie stelt dat "helemaal niemand in Nederland bezig is" met het slavernijverleden. PVV-voorman Geert Wilders grijpt de gelegenheid aan om de islam uit te maken voor "de echte slavernij, waar niemand van de politiek correcte elite het over durft te hebben".

De VVD laat weten dat de partij niet voor of tegen excuses is, maar eerst een goed debat wil voeren over de kwestie en de mogelijke oplossingen. Een nationale herdenkingsdag invoeren vindt de partij geen slecht idee, maar het staat niet achter Keti Koti als feestdag en dus een vrije dag, zoals Koningsdag wel is.



© MAROKKO.NL 2021