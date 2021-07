Israël voert luchtaanvallen uit op Gaza

Israëlische gevechtsvliegtuigen voerden vrijdagochtend luchtaanvallen uit op de Gazastrook

Volgens het Israëlische bezettingsleger gebeurden de luchtaanvallen als reactie op brandende ballonnen die vanuit de Gazastrook richting Israël werden opgelaten. Verzetsgroep Hamas heeft nog geen verklaring afgegeven over de luchtaanvallen.

Sinds de wapenstilstand die volgde op de 11-dagen durende luchtaanvallen in mei heeft Israël al meermaals luchtaanvallen uitgevoerd op de dichtbevolkte Gazastrook. Bij de aanhoudende bombardementen vielen minstens 289 Palestijnse doden, waaronder veel kinderen en vrouwen.

De onrust in Palestina laaide destijds op, toen de militaire Israëlische politie buitenproportioneel en uiterst gewelddadig reageerde op Palestijnse protesten tegen de geplande uitzetting van zeker zestig Palestijnse gezinnen in de wijk Sheikh Jarrah in bezet Oost-Jeruzalem. De Palestijnse bewoners moeten plaats maken voor Joodse kolonisten.



Palestijnen in Sheikh Jarrah hebben al decennialang vrijwel dagelijks te maken met pesterijen, provocaties en gewelddadige aanvallen van zowel kolonisten als de Israëlische politie. Eerder deze week bestormde de Israëlische politie de Palestijnse woonwijk.

Ook in andere delen van Palestina gaat het Israëlisch geweld en de Joodse vernielingszucht gewoon door. Op de Westelijke Jordaanoever hebben kolonisten weer tientallen olijfbomen van Palestijnse boeren omgehakt en akkers in brand gestoken. De Israëlische politie verhinderde daarbij dat Palestijnse hulpdiensten de branden konden blussen waardoor ook veel andere olijfbomen afbrandden.



Illegale kolonisten op de Westelijke Jordaanoever vernietigen opzettelijk landbouwgewassen en verbranden bomen in Palestijnse gronden die grenzen aan nederzettingen en verhinderen dat eigenaars toegang hebben om hun gewassen te oogsten.

De gewelddadigheden passen in het officiële Israëlische beleid om Palestijnen economisch te wurgen en weg te pesten. De nieuwe coalitieregering in Israël keurde vorige week een project goed voor de bouw van 31 nieuwe gebouwen in illegale Joodse nederzettingen op de bezette Westelijke Jordaanoever.

