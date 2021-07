Sahara-standpunt VS ongewijzigd

De positie van de Verenigde Staten (VS) over het Marokkaanse karakter van de Sahara is "ongewijzigd".

Dat blijkt uit een verklaring van het Amerikaanse ministerie van Buitenlands Zaken donderdag.

Tijdens een persconferentie zei ministeriële woordvoerder Ned Price dat de situatie ongewijzigd is gebleven. Daarmee blijf de Amerikaanse erkenning van de Marokkaanse soevereiniteit over de Sahara overeind.

Door middel van een presidentiële proclamatie, ondertekend op 10 december, bevestigden de Verenigde Staten de formele Amerikaanse erkenning van de volledige soevereiniteit van het Koninkrijk over de Sahara.



De voormalige Amerikaanse president Donald Trump maakte eind december wereldkundig dat de VS een consulaat zal openen in het Zuid-Marokkaanse Dakhla. In zijn proclamatie zei Trump dat het autonomieplan van Marokko de "enige oplossing" is om het decennialange conflict in de Sahara te beëindigen. Volgens Trump is een onafhankelijke Sahrawi 'staat' in de Sahara "onrealistisch".

Het presidentieel besluit was onderdeel van een tripartiete overeenkomst tussen de VS, Israël en Marokko. In ruil voor de Sahara heeft Marokko de betrekkingen met Israël hersteld.

© MAROKKO.NL 2021