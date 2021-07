OM: bedreiger schrijfster Lale Gül geradicaliseerd

De 19-jarige Oguz Ö., die schrijfster Lale Gül met de dood zou hebben bedreigd, is volgens het OM geradicaliseerd.

Justitie verdenkt de man uit Noord-Brabant ook van diverse bedreigingen met een terroristisch misdrijf, kwam vrijdag naar voren tijdens een inleidende zitting in de rechtbank in Amsterdam.

De man duldt volgens de officier van justitie geen kritiek op de islam of Turkije en beschouwt mensen die moslims beledigen als vijanden. Op sociale media zou hij hebben geschreven: "Ik hoor bij Daesh" en "Ik ga Nederlanders onthoofden". Ook schreef hij: "Ik ben de grootste bedreiging voor de Nederlandse samenleving." Op andere accounts dreigde hij met het plegen van een aanslag.

Gül wordt online bedreigd sinds haar boek Ik ga leven uitkwam. In de roman, die gaat over een Turks gezin in Amsterdam-West, haalt ze hard uit naar haar ouders en naar veel Turkse en islamitische tradities waarmee zij is opgegroeid.



Ö. stuurde Gül onder meer de tekst: "Jij staat officieel op de zwarte lijst van sharia4holland". Bij een screenshot van haar boekcover schreef Ö. onder meer: "Grote plannen met Lale Gül. We zijn overal in Amsterdam actief." En hij postte volgens het OM een bewerkte een foto met bakstenen.

Psychiatrisch onderzoek

Deskundigen van bureau NTA concluderen dat Ö. de bedreigingen heeft geuit met terroristische motieven. De rapporten van een psychiater en psycholoog worden in augustus verwacht.



Zolang niet duidelijk of en welke psychische stoornis Ö. heeft en in hoeverre die invloed heeft op zijn radicaliseringsproces, is het volgens het OM onverantwoord om zijn voorarrest op te heffen. Bovendien ontbreekt het hem aan ziektebesef en begrijpt hij niet dat zijn bedreigingen aanleiding waren voor Gül om onder te duiken.

De advocaat van Ö. vroeg de rechtbank tevergeefs om opheffing van de voorlopige hechtenis. Volgens haar acht de reclassering het risico op herhaling laag. Ook zijn er volgens haar geen aanwijzingen dat O. zijn bedreigingen in de praktijk ten uitvoer zou brengen. Hij heeft geen strafblad en heeft alles bekend. Zijn advocaat vertelde dat O. autisme heeft en een benedengemiddeld intelligentieniveau.



Gevaar

Ö. blijft vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van zijn strafzaak op 29 september. De rechtbank noemde in de argumentatie de ernst en de hoeveelheid bedreigingen, die ook doorgaan nu hij in detentie zit. Het gevaar op herhaling is daarmee te groot, vindt de rechtbank.

Ö. zweeg voornamelijk tijdens de zitting. Hij sprak van "een domme grap" toen de rechtbank hem vroeg over een bedreiging van politici. Zo schreef hij volgens de politie dat hij de deuren van de Tweede Kamer kapot zou willen trappen en daar iedereen met een machinegeweer zou willen doodschieten met een dikke sigaar in zijn mond.

