Premier Marokko waarschuwt voor coronamaatregelen wegens toename besmettingen

De Marokkaanse premier Saad Eddine El Othmani heeft donderdag gewaarschuwd voor de "epidemiologische tegenslag" die het land momenteel doorgaat.

Volgens El Othmani is de toename in het aantal coronabesmettingen "reden tot bezorgdheid".

De afgelopen twee weken is het aantal besmettingen bijna verdubbeld en ook het aantal ziekenhuisopnames en kritieke coronapatiënten nemen weer toe.

De regeringsleider benadrukte donderdag in zijn openingstoespraak voor de regeringsraad voorzorgsmaatregelen te zullen nemen en de inspanningen in de strijd tegen het longvirus COVID-19 te zullen opvoeren om "enige terugval in de epidemiologische situatie" te voorkomen. "Allah verhoede, zoals in veel landen het geval is.".



Als onderdeel van de coronamaatregelen zal de regering de vergaderingen weer op afstand houden, met name om de ernst van de situatie te benadrukken en om een duidelijk signaal aan burgers af te geven.

Ondanks de nog steeds geldende coronamaatregelen zoals de avondklok en de mondkapjesplicht worden de voorschriften in veel delen van Marokko nauwelijks meer nageleefd. Na 23.00 uur zijn nog veel mensen op straat, mondkapjes worden nauwelijks nog (correct) gedragen en ook de horeca houdt zich doorgaans niet aan de geldende sluitingstijden.



Toch is de situatie zorgelijk, met name door de opkomst van de zeer besmettelijke virusmutatie uit India. De zogenaamde Delta-variant heeft in een aantal landen al gezorgd voor zomerse lockdowns en zal eind augustus verantwoordelijk zijn voor 90 procent van alle nieuwe coronabesmettingen, verwacht de Europese gezondheidsinstantie ECDC in Stockholm.

Ondanks de hoge vaccinatiebereidheid verloopt de vaccinatiecampagne stroef door een tekort aan vaccins. De tien miljoen doses van het Chinese anticorona-middel van Sinopharm die vorige maand werden geleverd zijn inmiddels gezet. Met 9,14 miljoen volledig gevaccineerden is de huidige vaccinatiegraad van 29,2 procent nog ver verwijderd van de gewenste 80 procent.



Handhaving op naleving van de coronaregels is in veel delen van het Noord-Afrikaanse land versoepeld en de autoriteiten delen nog nauwelijks coronaboetes uit.

Intussen maakt Marokko zich op voor de ontvangst van miljoenen toeristen en het offerfeest Eid al-Adha. De vieringen rondom de religieuze feestdag markeerden vorig jaar de start van de tweede coronagolf in Marokko.



© MAROKKO.NL 2021