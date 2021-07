RIVM: Aantal positieve coronatests naar bijna duizend

Het aantal positieve coronatests is vrijdag opnieuw gestegen. In de afgelopen 24 uur zijn 962 nieuwe gevallen geregistreerd.

Dat is het hoogste aantal in iets meer dan twee weken tijd. Donderdag was het dagcijfer al gestegen naar 834 (na correctie).

In de afgelopen week zijn 4610 nieuwe coronagevallen geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat komt neer op gemiddeld 659 geconstateerde besmettingen per dag.

Amsterdam telde de meeste positieve tests. In de hoofdstad kwamen 108 besmettingen aan het licht, het hoogste aantal voor die gemeente sinds 4 juni. In Rotterdam werden 49 positieve tests geregistreerd en in Enschede 46. Daarna volgen Den Haag (38) en Utrecht (21). In 124 gemeenten waren er geen positieve tests.



Vakantie

De besmettelijke Delta-variant (voorheen de Indiase variant) krijgt rond deze tijd waarschijnlijk de overhand in Nederland, maar het RIVM verwacht niet dat de cijfers van de afgelopen dagen het begin van een nieuwe stijging zijn.

"Deze twee hogere cijfers zeggen niets. We verwachten dat het deze zomer kalm blijft. Daar kan best een hikje in zitten van een dag of twee. Op een gegeven moment is iedereen terug van vakantie en keert het seizoenseffect zich tegen ons. De vraag is wat er dan gaat gebeuren. Maar dan heb je ook te maken met een stijgende vaccinatiegraad", laat een woordvoerder weten.



Er werden vrijdag zeven sterfgevallen gemeld door het RIVM. Dat is het hoogste aantal in een maand tijd. Het wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden, want het kan soms een tijdje duren voordat het overlijden van een coronapatiënt is geregistreerd.

Bij de zeven coronadoden gaat het om mensen uit Amsterdam, Rotterdam, Delft, Gorinchem, Losser, Schiedam en Krimpen aan den IJssel.

