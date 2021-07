Lid coronacommissie Marokko: indicatoren wijzen op 'zeer waarschijnlijke' derde coronagolf

Verontrustende indicatoren wijzen op een "zeer waarschijnlijke" epidemiologische terugval als gevolg van de massale veronachtzaming van de coronavoorschriften

Dat zegt de coördinator van het Centrum voor Noodgevallen van het Ministerie van Volksgezondheid Mouad Lamrabet donderdag tijdens een interview met radiozender RIM.

De stijging in het aantal coronabesmettingen komt te midden van toenemende zorgen over de verspreiding van de besmettelijke Delta-variant van het coronavirus die samenvalt met de massale aankomst van buitenlandse toeristen voor het zomerseizoen.

Drie hoofdindicatoren wijzen op een nieuwe coronagolf in Marokko; de toename van het aantal positieve gevallen, de stijgende reproductiesnelheid en de toename in het aantal ziekenhuisopnames. Volgens Lamrabet neemt ook het aantal opnames op de intensive care weer toe, nadat in de afgelopen weken daar juist een duidelijke afname zichtbaar was.



Lamrabet benadrukte het belang van het respecteren van de preventiemaatregelen tegen het longvirus COVID-19. Het correct dragen van een mondkapje, voldoende sociale afstand houden en het volgen van de hygiënevoorschriften zijn de meest effectieve middelen om de verspreiding van het virus in te dammen en een nieuwe lockdown te voorkomen.

Premier Saad Eddine El Othmani waarschuwde donderdag al voor nieuwe aanscherpingen van de coronamaatregelen als de huidige trend zich voortzet.



Met betrekking tot de nationale vaccinatiecampagne merkte de functionaris op dat inmiddels een derde van de volwassenen is gevaccineerd. De vaccinatiegraad blijkt effectief uit onder meer het gedaalde sterftecijfer: 1,8 procent. Toch is de huidige vaccinatiegraad (29,2 procent) nog ver verwijderd van de beoogde 80 procent.

Het land zit verlegen om vaccins en heeft fors moeten inleveren op het tempo van de vaccinatiecampagne.

