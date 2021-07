Boycot door Marokkaanse toeristen kan Spanje € 490 miljoen kosten

Meer dan 20 procent van de Marokkanen die een vakantie in het buitenland doorbrengt kiest voor Spanje.

In 2019 bezochten ruim 900.000 Marokkaanse toeristen de noorderbuur. Door de bestemming te boycotten betekent dit een tekort van meer dan 5,2 miljard DH (€ 490 miljoen) aan potentiele toerisme-inkomsten voor Spanje.

Dat meldt dagblad Assabah donderdag in een artikel waarin aandacht werd besteed aan diplomatieke crisis tussen de twee landen. Verwacht wordt dat veel Marokkanen Spanje dit jaar links zullen laten liggen. Enerzijds door de strenge inreisvoorwaarden als gevolg van de coronamaatregelen, anderzijds als gevolg van de dringende oproep vanuit Rabat om geen vakantie door te brengen in Spanje.

Ook kiezen veel vermogende Marokkanen er bewust voor om een vakantie aan de Spaanse Costa of op de Balearen in te ruilen voor een vakantie in eigen land. Volgens de krant is dat streven grotendeels ingegeven door de noodzaak om de economie in eigen land te moeten steunen. Daarmee lijkt de campagne van het nationale toerismebureau ONMT vruchten af te werpen.



Met de hashtag 'ntla9awfbladna' (we spreken af in eigen land) poogt het toerismebureau al maandenlang om het binnenlands toerisme te stimuleren door de verbondenheid met Marokko onder burgers te versterken.

5,2 miljard DH De afgelopen jaren was een toename zichtbaar in het aantal Marokkanen dat de zomervakantie in Spanje spendeert. In 2016 waren het er nog 630.000, in 2017 steeg het aantal met 13 procent naar 711.000 en in 2018 steeg deze nog eens met 26 procent naar 900.000.



Het aantal Marokkaanse toeristen dat Spanje aandoet stijgt sneller dan het aantal Spaanse toeristen die Marokko bezoeken; tussen 2017 en 2018 groeide dit met slechts 14,5 procent. Door de geografische nabijheid kiezen bovendien veel Marokkaanse toeristen voor een reis met de auto. Een vakantie met de auto levert netto méér op voor het bestemmingsland dan een reis met het vliegtuig.

De krant berekende uit dat een gemiddelde Marokkaanse toerist dagelijks € 50 euro uitgeeft aan onderdak in Spanje. Ervan uitgaande dat de gemiddelde verblijfsduur 6 dagen duurt betekent dit een tekort van minstens € 270 miljoen. Daarbij wordt nog geen rekening gehouden met uitgaves in de horeca of winkels. Gebeurt dit wel dan wordt de totale uitgave geschat op 5,2 miljard DH.



Ook in de vastgoedsector nemen het aantal transacties naar verwachting af. Ondanks de coronacrisis kochten niet ingezeten Marokkanen meer dan 2.200 woningen en appartementen in Spanje. Door alle beperkingen wordt verwacht dat de vastgoedtransacties dit jaar drastisch zullen afnemen. Ook is de kans groot dat de appartementen het komende zomerseizoen leeg zullen blijven.

Eerder werd al bericht dat de uitsluiting van Spanje voor de zomervakantie-campagne Marhaba 2021 een recordverlies oplevert voor de betrokken Spaanse rederijen en bedrijven.

© MAROKKO.NL 2021