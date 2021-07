Ferry-verbinding Portimão-Tanger nog niet operationeel

De ferry tussen het Portugese Portimão en het Noord-Marokkaanse Tanger-Med is nog niet operationeel.

De besprekingen tussen de twee landen zijn nog niet afgerond met het gevolg dat geen enkele rederij op deze route kan opereren, meldt nieuwsdienst Medias24.

De autoriteiten maakten eind vorige maand bekend dat het vanaf juli mogelijk zou zijn om vanuit de Portugese haven over te steken naar Marokko. Portimão werd daarmee de vijfde Europese haven met een maritieme passagiersverbinding met Marokko. Andere Europese havens liggen in Frankrijk (Sète en Marseille) en Italië (Genua en Savona).

De uitbreiding van het vlootplan is een reactie op het bevel van Koning Mohammed VI. De monarch had recentelijk de autoriteiten en transportbedrijven geïnstrueerd om de prijzen voor vlieg en boottickets te verlagen alsook alles in het werk te stellen om de reis van Marokkaanse diaspora (MRE) tijdens het komende zomerseizoen te vergemakkelijken.



Het gebruik van een Portugese haven toont duidelijk het streven van Marokko om de Spaanse havens te blijven omzeilen. De uitsluiting van Spanje maakt het echter lastig voor Europese Marokkanen om Marokko te bezoeken.

Voor de jaarlijks terugkerende zomervakantie-campagne Marhaba (welkom) wordt daarom werkelijk alles uit de kast getrokken om buitenlandse Marokkanen te verleiden de vakantie in eigen land door te brengen. Zo geeft de nationale luchtvaartmaatschappij Royal Air Maroc (RAM) fikse kortingen op de ticketprijzen.



Ook hebben rederijen de prijzen voor de overgang met veerboten verlaagd, geven hotels kortingen die kunnen oplopen tot 80 procent op de kamerprijs en kan reizen per trein bij aankomst in Marokko de komende zomer voor de helft van de prijs.

Bovendien kunnen reizigers die de ferry-overtocht maken rekenen op een subsidie van de Marokkaanse staat. De tegemoetkoming kan oplopen tot 3000 DH (€ 280).

