Amerikaanse pers: 'Marokko zint op ambassade in Israël'

marokko 2 jul

Om het normalisatieproces met Israël te bevorderen is Marokko van plan om het diplomatiek verbindingsbureau in Tel Aviv in de "nabije toekomst" om te vormen tot een officiële ambassade.

Dat meldt de doorgaans goed ingevoerde Amerikaanse nieuwsdienst Axios. De aankondiging van het besluit zou volgens Axios "niet lang" op zich laten wachten. Het Marokkaanse verbindingskantoor in Tel Aviv werd eerder dit jaar in gebruik genomen. De omdoping tot een officiële Marokkaanse ambassade zou deel uitmaken van de plannen van Rabat om de diplomatieke betrekkingen met Israël te verbeteren. De Marokkaanse Minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita sprak onlangs telefonisch met Brett McGurk, de topadviseur van de Amerikaanse president Joe Biden in het Midden-Oosten. In het gesprek bevestigde McGurk dat het Witte Huis niet van plan is om terug te komen op het besluit van de voormalige president Donald Trump. Dat bleek donderdag ook uit een verklaring van het Amerikaanse ministerie van Buitenlands Zaken.

McGurk vroeg Bourita echter wel om de benoeming van een nieuwe VN-gazant voor de Sahara te steunen, "om het diplomatieke proces over deze kwestie te vernieuwen en om het normalisatieproces met Israël te bevorderen", aldus Axios. Het zou de eerste tastbare prestatie zijn in de inspanningen van de regering-Biden om normaliseringsovereenkomsten uit het Trump-tijdperk tussen Israël en de Arabische wereld te bevorderen.