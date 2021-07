Marokko meldt 844 nieuwe coronabesmettingen en 9 doden

In de laatste 24 uur zijn 844 nieuwe besmettingen vastgesteld. In totaal zijn tot dusver 532.994 besmettingen geregistreerd.

Het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid meldde vandaag 9 nieuwe coronadoden. Tot dusver zijn 9.307 mensen in het land overleden aan de gevolgen van het longvirus COVID-19.

Het laatste etmaal zijn 540 personen hersteld van het coronavirus. Het aantal herstellingen is opgelopen tot 518.641. Het herstelpercentage in Marokko is 97,4%.

Tot dusver hebben ​​​​​​​10​.059​.937​ mensen de eerste coronaprik ontvangen, daarvan hebben inmiddels ​​​​​​​​​​​​​​​​​​9.159.495 ook de tweede inenting gehad.

© MAROKKO.NL 2021