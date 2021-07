Spanje dreigt Portugal wegens deelname aan Marhaba 2021

Spanje heeft buurtland Portugal dringend verzocht de doorreis van Marokkaanse reizigers de komende zomer niet te faciliteren.

De verkoop van tickets voor de ferryovertocht vanuit de Portugese haven van Portimão zou begin deze maand van start gaan maar loopt vertraging op omdat Marokko en Portugal nog in gesprek zouden zijn.

Nu blijkt dat de bemoeienis vanuit Madrid daar de reden voor zou zijn, melden ingewijden aan nieuwsdienst Alyaoum24.

Door de diplomatieke crisis tussen Rabat en Madrid zijn Spaanse havens dit jaar uitgesloten van de jaarlijks terugkerende zomervakantie-campagne Marhaba.



Het Marokkaanse besluit leidt tot recordverliezen bij betrokken Spaanse bedrijven en rederijen. De uitsluiting van Spanje maakt het echter ook lastig voor Europese Marokkanen om het vaderland te bezoeken.

Daarop besloot Marokko om een maritieme passagiersverbinding met Portugal op te zetten. Portimão zou de vijfde Europese haven worden met een ferryverbinding met Marokko. Andere Europese havens liggen in Frankrijk (Sète en Marseille) en Italië (Genua en Savona).



De uitbreiding van het vlootplan is een reactie op het bevel van Koning Mohammed VI, die had de betrokken autoriteiten en transportbedrijven recentelijk geïnstrueerd om alles in het werk te stellen om de reis van Marokkaanse diaspora (MRE) tijdens het komende zomerseizoen te vergemakkelijken.

Spanje

De Spanjaarden hebben Portugal echter laten weten dat de Portugese betrokkenheid bij Marhaba 2021 van invloed zou zijn op de Spaanse belangen. Naar verluidt zou Madrid hebben gedreigd de transit van Portugese schepen door Spaanse havens stop te zullen zetten.



Bovendien zouden de Spaanse autoriteiten hun toevlucht hebben gezocht tot de Europese Unie (EU) om druk uit te oefenen op Portugal om de transitovereenkomst door de haven van Portimão te blokkeren.

De Portugese autoriteiten zouden Marokko inmiddels hebben laten weten het besluit met twee dagen uit te moeten stellen en proberen intussen de kwestie met Madrid glad te strijken.



