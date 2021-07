Verenigde Staten sturen 4 miljoen coronavaccins naar Indonesië

De Verenigde Staten sturen vier miljoen doses van het Modernavaccin naar Indonesië om het land te helpen in de strijd tegen het coronavirus.

Dat heeft de Amerikaanse Nationale Veiligheidsadviseur Jake Sullivan vrijdag tijdens een gesprek met de Indonesische minister Retno Marsudi gezegd.

Volgens Sullivan worden de vaccins "zo snel mogelijk" verzonden, staat in een verklaring die door het Witte Huis naar buiten is gebracht. Beide functionarissen bespraken ook Amerikaanse plannen om de hulp aan het land verder op te schroeven.

"Sullivan benadrukte het belang van Indonesië en Zuidoost-Azië voor de regering Biden-Harris en het beëindigen van de pandemie in het algemeen en beloofde voortdurende steun en betrokkenheid op hoog niveau", aldus het Witte Huis



Indonesië is het op drie na dichtstbevolkte land ter wereld en kampt met een van de ergste uitbraken van Covid-19 in Azië. In acht van de afgelopen twaalf dagen registreerden de autoriteiten een recordaantal dagelijkse besmettingen. Vrijdag werden bijna 26.000 nieuwe geïnfecteerden gemeld en een recordaantal van 539 coronadoden.Afgelope

dinsdag waarschuwde het Rode Kruis nog dat Indonesië als gevolg van een uitbraak van de zeer besmettelijke Delta-variant en het toegenomen reizen door de islamitische vastenmaand het punt van een "catastrofe" nadert.

© ANP 2021