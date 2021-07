Rellen in Brussel na uitschakeling 'Rode Duivels'

In het centrum van Brussel zijn vrijdagavond rellen geweest na de uitschakeling van het Belgische voetbalelftal op het EK, melden Belgische media.

Jongeren bekogelden agenten met van alles en nog wat, gooiden etalages in en plunderden een Nike-winkel. De politie zette een waterkanon in om de amokmakers uiteen te drijven, er werd ten minste een arrestatie verricht.

Rond 00.30 uur was het weer rustig in de Belgische hoofdstad, schrijft Het Laatste Nieuws. Direct na de tegen de Italianen verloren kwartfinale werd het onrustig in de Brusselse binnenstad. "Om 23.00 uur moesten we ingrijpen aan de Beurs toen een groep een persoon met een Italiaanse vlag aanviel", zegt een politiewoordvoerder tegen de Belgische krant.

"Daarop keerde de groep zich tegen de politie. Er werd met projectielen naar de agenten en etalages van winkels gegooid. De sfeer was zeer gespannen. Om de groep uiteen te drijven, hebben we de sproeiwagen ingezet en met traangas gespoten."

© ANP 2021