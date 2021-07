Voor vijfde etmaal op rij hoogste dagtotaal coronadoden Rusland

In Rusland zijn de afgelopen 24 uur 697 sterfgevallen door Covid-19 geregistreerd.

Dat is voor de vijfde dag op rij het hoogste aantal bevestigde sterfgevallen op één dag sinds het begin van de pandemie.

De autoriteiten wijten het record aan de meer besmettelijke Delta-variant van het virus in combinatie met een relatief laag aantal inentingen. Een dag eerder werden 679 overlijdens gemeld.

De coronavirus-taskforce van de regering registreerde 24.439 nieuwe besmettingen het afgelopen etmaal, waarmee het officiële Russische totaal op 5.585.799 is gekomen.



Volgens overheidsstatistieken zijn in het land 137.262 mensen overleden aan de gevolgen van Covid-19 en daarmee is Rusland het zwaarst getroffen Europese land. Maar het statistiekbureau Rosstat, dat een bredere definitie heeft van sterfgevallen die verband houden met Covid-19, registreerde eind april al 270.000 doden. Nieuwere gegevens van dat bureau zijn nog niet beschikbaar.

Vaccinaties

Het Kremlin zei vrijdag dat, ondanks de dagelijks stijgende coronacijfers, men niet overweegt om een nieuwe lockdown in te stellen.



Moskou is somber over de ontwikkelingen. Dinsdag heeft de regering toegegeven dat het niet zal lukken om voor de herfst 60 procent van de bevolking in te enten tegen het virus. De verwachtingen zullen naar beneden worden bijgesteld, erkende regeringswoordvoerder Dmitri Peskov. Een hoge vaccinatiegraad is nodig om het virus in te dammen.

Ongeveer 22,2 miljoen van de 146 miljoen inwoners van Rusland hebben ten minste één dosis gekregen.

