Le Pen houdt vast aan belofte Frans uiterst rechts te zuiveren

"We zullen niet teruggaan naar het Front National", zei de wolf in schaapskleren, verwijzend naar de oude naam van de partij, die ze in 2018 veranderde als onderdeel van een imagoverandering.

Tijdens een bijeenkomst van de zeer rechtse Franse partij Rassemblement National (RN) herhaalde de pas herkozen partijleider Marine Le Pen zondag haar belofte uit 2018 om de anti-immigratie- en anti-EU-retoriek van haar partij af te zwakken.

In de aanloop naar de laatste regionale verkiezingen van vorige maand stond RN hoog in de peilingen, maar het won uiteindelijk in geen enkele van de dertien regio’s waar gestemd werd. Het teleurstellende resultaat riep vragen op over de strategie van Le Pen om zich als een meer centristische kracht te positioneren. Het zou haar proteststemmen hebben gekost.

De 52-jarige Le Pen deed in haar speech dan ook een speciaal beroep op de gele-hesjes-demonstranten die in 2018 en 2019 week na week demonstraties organiseerden in Parijs en andere steden, waarbij ze verschillende concessies van de regering wonnen.



Veel gele-hesjes-demonstranten zagen de soms gewelddadige protesten als bewijs dat de straat machtiger is dan de stembus. "De enige winnaar van niet stemmende gele hesjes is Macron", waarschuwde Le Pen.



Wreedheid

En ze wees op de inhoudelijke kracht van de ideeën die RN binden. "We hadden gelijk", zei ze onder meer in haar toespraak, "We hadden gelijk over immigratie, over de neergang en wreedheid van de samenleving, over globalisering en zoveel andere onderwerpen die het politieke debat domineren."

Uit peilingen blijkt dat de presidentsverkiezingen zullen neerkomen op een nieuw duel tussen Le Pen en de centristische president Emmanuel Macron, die tegenover elkaar stonden in de tweede en laatste ronde van de verkiezingen van 2017.

Macron heeft echter nog niet aangekondigd of hij voor een tweede termijn zal opgaan. Op basis van de huidige peilingen zou hij Le Pen ruim verslaan.

