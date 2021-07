Franse minister waarschuwt voor vierde coronagolf

De Franse minister Olivier Veran van Volksgezondheid roept niet-gevaccineerde inwoners op zich alsnog snel te laten inenten tegen het coronavirus.

Hij waarschuwde op Twitter dat het land op weg kan zijn naar een vierde Covid-19-golf door de zeer besmettelijke Delta-variant die ook in Frankrijk steeds meer om zich heen grijpt.

"Vijf dagen lang is het besmettingspercentage niet gedaald, het stijgt weer. Vanwege de Delta-variant die erg besmettelijk is. Het Britse voorbeeld laat zien dat een vierde golf vanaf eind juli mogelijk is", twitterde Veran.

"We moeten nog sneller gaan qua vaccinatie. Ons land is in een race tegen de klok."

