Marokko gaat weer strenger handhaven op coronamaatregelen

De Marokkaanse autoriteiten gaan weer strenger handhaven op de naleving van de coronavoorschriften.

De Marokkaanse Minister van Buitenlandse Zaken Abdelouafi Laftit heeft zaterdag alle gouverneurs in het land gevraagd om toe te zien op de "strikte en vastberaden" naleving van de coronavoorschriften.

In Marokko maakt men zich steeds meer zorgen over de toename van het aantal coronabesmettingen. Verontrustende indicatoren wijzen op een "zeer waarschijnlijke" derde coronagolf. De stijging wordt toegeschreven aan de opmars van de besmettelijke Delta-variant van het longvirus alsook door de massale veronachtzaming van de voorschriften tegen COVID-19.

Ondanks de nog steeds geldende coronamaatregelen zoals de avondklok en de mondkapjesplicht worden de voorschriften in veel delen van Marokko nauwelijks nog nageleefd. Na 23.00 uur zijn nog veel mensen op straat, mondkapjes worden nauwelijks (correct) gedragen, op openbare plekken is het druk en wordt onvoldoende afstand gehouden en ook de horeca houdt zich doorgaans niet aan de geldende sluitingstijden.



In zijn memo legde minister Laftit vooral de nadruk op de mondkapjesplicht, de avondklok en de drukte in de openbare ruimte waardoor de fysieke afstand van 1,5 meter nauwelijks kan worden nageleefd. Ook wil de minister dat er strenger wordt toegezien op de toegestane maximumcapaciteit op bijeenkomsten, in feestzalen, theaters en andere openbare ruimtes.

De memo van Laftit komt enkele dagen nadat premier Saad Eddine El Othmani waarschuwde voor de verslechterende epidemiologische situatie in het land. De regeringsleider benadrukte donderdag voor de regeringsraad de inspanningen in de strijd tegen het longvirus te zullen opvoeren om "enige terugval in de epidemiologische situatie" te voorkomen.



Om de ernst van de situatie te benadrukken zal de regering de vergaderingen weer op afstand houden, andere aanscherpingen zijn niet uitgesloten.

Marokko maakt zich momenteel op voor de ontvangst van miljoenen toeristen en het offerfeest Eid al-Adha. De vieringen rondom de religieuze feestdag markeerden vorig jaar de start van de tweede coronagolf in Marokko.

