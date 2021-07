Ziekenhuizen Indonesië raken vol met coronapatiënten

Steeds meer ziekenhuizen in Indonesië zitten vol met coronapatiënten nu het aantal besmettingen blijft toenemen.

Mensen met milde klachten worden daarom door de regering opgeroepen thuis te blijven.

Momenteel is 74 procent van de ziekenhuisbedden bezet. Ziekenhuizen in verschillende steden zitten volgens de Nationale Ziekenhuisvereniging al vol en kunnen geen nieuwe patiënten aan. Op sommige plekken worden al zieke mensen weggestuurd.

Het tekort aan medische zuurstof is in korte tijd flink toegenomen. In een ziekenhuis in Jogjakarta stierven daardoor afgelopen weekend zeker 33 patiënten, aldus het personeel. De autoriteiten melden dat de situatie nu onder controle zou moeten zijn. Meerdere bedrijven hebben toegezegd zuurstof voor de zorg te gaan producten en niet meer voor de industrie. Het Aziatische land gaat ook zuurstofcilinders importeren.



Indonesië kampt met een flinke opmars van het coronavirus. Maandag werden 29.745 nieuwe besmettingen geregistreerd. Dat is het hoogste dagcijfer sinds het begin van de pandemie en een vervijfvoudiging van het aantal gevallen van begin juni.

Indonesië heeft officieel in totaal ruim 2,3 miljoen besmettingen genoteerd. Het dodental is maandag met 558, eveneens een dagrecord, gestegen naar ruim 61.000. Experts denken dat de werkelijke aantallen veel hoger liggen omdat er weinig wordt getest.

© ANP 2021