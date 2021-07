Ferry-verbinding met Portugal vertraagd maar nog niet van de baan

De maritieme passagiersverbinding tussen de Portugese haven van Portimão en het Noord-Marokkaanse Tanger-Med is nog niet van de baan.

De autoriteiten in Portugal, Marokko en Spanje zijn nog in overleg om de ferry-overtocht deze zomer nog van de grond te krijgen.

De verkoop van tickets voor de ferryovertocht zou begin deze maand van start gaan maar loopt vertraging op omdat de "operationele omstandigheden" van de haven nog worden onderzocht, melden de Portugese havenautoriteiten. Volgens de Marokkaanse pers heeft de haven van Portimão geen douaniers om toe te zien op reizigers die het Schengen-gebied wensen te verlaten of te betreden.

De Portugese verduidelijking komt te midden van de opgelaaide ophef over vermeende druk van de Spaanse autoriteiten om de Marokkaans-Portugese samenwerking af te breken.



Uitsluiting Spaanse havens

Naar verluidt hadden de Spanjaarden aan Portugal laten weten dat de Portugese betrokkenheid bij de Marokkaanse zomervakantie-campagne Marhaba 2021 van invloed zou zijn op Spaanse belangen.

Madrid zou hebben gedreigd de transit van Portugese schepen door Spaanse havens stop te zullen zetten als Portugal de doorreis van Marokkaanse diaspora zou faciliteren. De Spaanse bemoeienis zou een reactie zijn op het besluit van Rabat om Spaanse havens dit jaar wederom uit te sluiten van Marhaba 2021.



Het nieuws over de vermeende Spaanse bemoeienis kwam enkele dagen na een verklaring van de Portugese minister van Economische Zaken Pedro Siza Vieira tegen het Spaanse persbureau EFE waarin hij opmerkte dat zijn regering nog in gesprek was met de regering van Spanje maar dat de kwestie "geen negatieve invloed" zal hebben op de "uitstekende relaties" tussen de twee Europese buurlanden. Volgens de Spaanse pers is er echter wel degelijk sprake van politieke druk vanuit Madrid.

Marokko

Marokko en Spanje hebben het met elkaar aan de stok. De Marokkaanse boycot van Spaanse havens en rederijen gebeurt in de nasleep van de diplomatieke crisis tussen de twee landen en leidt tot recordverliezen bij de betrokken Spaanse bedrijven.



De uitsluiting van Spanje maakt het echter ook lastig voor diaspora (MRE) om Marokko te bezoeken en daarom besloot Rabat om een maritieme passagiersverbinding met Portugal op te zetten. Met de havens in Frankrijk (Sète en Marseille) en Italië (Genua en Savona) zou Portimão de vijfde Europese haven worden met een ferryverbinding met Marokko.

De uitbreiding van het vlootplan is een reactie op het bevel van Koning Mohammed VI, die had de betrokken autoriteiten en transportbedrijven recentelijk geïnstrueerd om alles in het werk te stellen om de reis van Marokkaanse diaspora (MRE) tijdens het komende zomerseizoen te vergemakkelijken.



De komst van de passagiersverbinding zou voordelig uitpakken voor Marokko. Reizigers die Marokko met de auto wensen te bezoeken zijn minder tijd en geld kwijt. Niet alleen door meevallende kosten voor de ferry-overtocht maar ook door het vermijden van de Spaanse tolwegen.

De veerboot-verbinding werkt echter ook in het voordeel van Portugal. De haven heeft de inkomsten zien dalen nadat negatieve reisadviezen de overtochten met Berlijn en London opschortten.

Intussen staan onder meer twee gecharterde nachtferry's standby om dagelijks 4.000 passagiers en 1.000 voertuigen tussen Portugal en Marokko te vervoeren.

© MAROKKO.NL 2021