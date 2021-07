RIVM: Aantal nieuwe positieve tests neemt in rap tempo toe

Het aantal positieve coronatests blijft toenemen. Het aantal nieuwe dagelijkse besmettingen kwam maandag uit op 1545, het hoogste aantal in bijna een maand tijd.

Het is de eerste keer sinds 10 juni dat het aantal nieuwe dagelijkse besmettingen boven de 1500 uitkomt.

Vergeleken met vorige week maandag is het aantal nieuwe besmettingen bijna verdrievoudigd. Toen ging het om 569 positieve tests. Sinds eind juni neemt het aantal positieve tests weer toe.

Het gemiddelde aantal positieve tests over de laatste zeven dagen ligt nu op 979, vergeleken met 839 zondag en 737 zaterdag.



Het groeiend aantal positieve tests heeft mogelijk voor een deel te maken met Testen voor Toegang. Mensen die op stap willen moeten sinds vorige week een vaccinatiebewijs of negatieve testuitslag laten zien om naar binnen te mogen. Daardoor zijn er de afgelopen dagen veel meer tests gedaan.

Daarnaast gooit de Delta-variant van het virus roet in het eten. Veel scholieren liepen dit virus op in het buitenland en namen het mee terug naar Nederland. Ook de versoepelingen spelen mogelijk een rol, waardoor meer mensen bij elkaar komen.



Sterfgevallen

Het aantal meldingen van sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met één. Zondag werd er geen enkel overlijden geregistreerd.

In Amsterdam werden verreweg de meeste besmettingen geteld afgelopen etmaal, in totaal 245. In Utrecht kregen 79 mensen een positieve testuitslag en in Breda 78. In Groningen en Rotterdam ging het om respectievelijk 74 en 69 nieuwe gevallen.

© ANP 2021