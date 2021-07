Arabische luchtvaartorganisatie roept op tot wederzijdse erkenning vaccinatiecertificaten

De Arabische burgerluchtvaartorganisatie ACAO heeft lidstaten gevraagd maatregelen te nemen om de coronapandemie het hoofd te bieden

Zo wil de organisatie middels een versoepeling van de reisbeperkingen het herstel van de burgerluchtvaartsector bespoedigen.

ACAO sloot haar bijeenkomst zondag in Rabat af in aanwezigheid van een groot aantal hoge functionarissen uit Arabische landen, regionale en internationale organisaties door op te roepen tot wederzijdse erkenning van vaccinatiecertificaten.

De organisatie benadrukte dat geen enkel land op zichzelf de economische en sociale effecten van de coronapandemie kan aanpakken en riep op tot meer samenwerking.



In de 'verklaring van Rabat' benadrukte ACAO de noodzaak om de communicatie en coördinatie te verbeteren en de onderlinge inreisvoorwaarden te veralgemenen, naar het voorbeeld van de Europese Unie (EU).

Sinds begin juli weten douaniers in de hele EU raad met coronareiscertificaten van individuele lidstaten. Nagenoeg alle lidstaten kunnen sinds deze maand vaststellen of ze een reiziger veilig toegang kunnen verlenen, omdat hij of zij volledig tegen het coronavirus is gevaccineerd, onlangs nog negatief is getest of beschermd is door het al eerder doormaken van de ziekte.

