Imlil-moorden: 5 miljoen DH schadevergoeding voor nabestaanden Deense slachtoffer

De Marokkaanse staat gaat 5 miljoen DH (€ 473.000) schadevergoeding betaling aan de nabestaanden van de vermoorde Scandinavische toeriste.

In een besluit van 16 juni 2021 concludeerde de administratieve rechtbank van Marrakech dat de staat verantwoordelijk was voor het overlijden van de twee jonge vrouwen. Het verzoek werd ingediend door de nabestaanden van het Deense slachtoffer Louisa Vesterager Jespersen.

De 24-jarige studente en haar 28-jarige Noorse vriendin Maren Ueland waren in december 2018 op een tocht naar de hoogste berg van het Atlasgebergte, de Toubkal. Ze werden onderweg vermoord.

Drie mannen zijn in Marokko ter dood veroordeeld voor de moord op de twee jonge vrouwe. De daders stelden dat het een aanslag was uit naam van de terreurbeweging Daesh.



De moord waarbij de slachtoffers de keel werd doorgesneden, schokte binnen- en buitenland. De Marokkaanse justitie verrichtte al snel arrestaties en 24 verdachten zijn voor de rechter verschenen wegens hun rol bij de moord of hun betrokkenheid bij het terroristische groepje.

Schadevergoeding

In het oordeel bepaalde de rechtbank dat de Marokkaanse staat verantwoordelijkheid is maar verduidelijkt wel dat deze gebaseerd is op het principe van nationale solidariteit. Er is dus geen sprake van schuldaansprakelijkheid.



De staat zal daarom 5 miljoen DH moeten betalen aan de nabestaanden van het slachtoffer, deze hadden 10 miljoen DH schadevergoeding geëist tijdens het strafproces dat in 2019 plaatsvond bij de rechtbank van Salé. In december 2020 dienden de nabestaanden wederom een verzoekschrift in, ditmaal bij de administratieve rechtbank van Marrakech.

De rechtbank had eerder al de vier hoofdbeklaagden gelast om gezamenlijk 2 miljoen DH (€ 189.000) schadevergoeding te betalen aan de nabestaanden van het Noorse slachtoffer Ueland. In tegenstelling tot de Deense familie hadden de Noorse nabestaanden een schadevergoeding geëist van de beklaagden, en niet van de Marokkaanse staat.

De nabestaanden van Ueland hebben de Marokkaanse autoriteiten verzocht de opgelegde doodstraf ook daadwerkelijk uit te voeren. Marokko heeft de doodstraf sinds 1993 niet meer uitgevoerd.

© MAROKKO.NL 2021