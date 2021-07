Marokko: grens met Ceuta en Melilla voorgoed dicht bij invoeren Spaanse visumplicht

Marokko heeft gewaarschuwd de grens met de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla voorgoed gesloten te houden als Spanje haar annexatieplannen volledig doorzet.

Dat meldt zowel de Marokkaanse als de Spaanse pers maandag.

De Spaanse autoriteiten lieten vorige maand doorschemeren de twee stadsenclaves in Noord-Afrika te willen toevoegen aan het Europese Schengengebied, daarmee zou de huidige visumvrijstelling voor Marokkanen komen te vervallen.

De Marokkaanse steden Ceuta en Melilla werden respectievelijk in de 16e en de 17e eeuw veroverd door Spanje. Het zijn de enige overblijfselen van de voormalige Spaanse koloniale bezittingen op het Afrikaanse continent.



Jarenlang konden Marokkanen uit de steden rondom de twee Spaanse enclaves zonder visum de landsgrenzen naar Ceuta en Melilla oversteken. Voor reizen naar het Spaanse vastenland of het Schengengebied bleef een visum verplicht.

De twee steden spelen een sleutelrol in de diplomatieke crisis tussen Spanje en Marokko. De onrust tussen de twee landen bereikte een hoogtepunt nadat vorige maand 8000 mensen Ceuta vanuit Marokko wisten te bereiken, naar verluidt omdat Marokkaanse grenswachten niet ingrepen.



De Marokkaanse regering heeft meermaals laten weten de twee bezette Marokkaanse steden terug te willen hebben. Een verklaring waarin de Marokkaanse premier Saad Eddine El Othmani de Spaanse soevereiniteit over Ceuta en Melilla in twijfel trok zorgde in december voor onrust in Madrid.

Economisch isolement

Spanje beschuldigt Marokko er al langer van de twee enclaves "economisch te wurgen". Volgens Madrid is Rabat al jaren bezig met een plan om de twee steden terug te winnen, zonder militair conflict of bloedvergieten.



Uit recent onderzoek is gebleken dat ruim 15 procent van de Spanjaarden Ceuta en Melilla beschouwen als Marokkaanse steden en dat de twee geen deel uitmaken van het Spaanse grondgebied. Daarnaast gelooft 20,3 procent van de ondervraagden dat Marokko binnen 25 jaar weer zal beschikken over de twee steden.

Veel Spanjaarden in de enclaves zijn financieel afhankelijk van de Illegale 'export' naar Marokko en de invoer van bijvoorbeeld voedingsmiddelen vanuit Marokko.



De economische activiteit in de enclaves is in coronajaar 2020 met circa 50% afgenomen. Een aantal Spaanse bedrijven hebben de enclaves moeten verlaten en gaven er de voorkeur aan terug te keren naar het Spaanse vasteland.

De Spaanse centrale overheid zal de steeds hoger wordende economische kosten van de bezetting van de twee steden zelf moeten dragen.

© MAROKKO.NL 2021