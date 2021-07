Marokko meldt 247 nieuwe coronabesmettingen en 10 doden

In de laatste 24 uur zijn 247 nieuwe besmettingen vastgesteld. In totaal zijn tot dusver 534.979 besmettingen geregistreerd.

Het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid meldde vandaag 10 nieuwe coronadoden. Tot dusver zijn 9.329 mensen in het land overleden aan de gevolgen van het longvirus COVID-19.

Het laatste etmaal zijn 411 personen hersteld van het coronavirus. Het aantal herstellingen is opgelopen tot 520.107. Het herstelpercentage in Marokko is 97,2%.

Tot dusver hebben ​​​​​​​​​​10​.119.393 mensen de eerste coronaprik ontvangen, daarvan hebben inmiddels ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​9.181.595 ook de tweede inenting gehad.

© MAROKKO.NL 2021