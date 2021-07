Israël ziet lagere effectiviteit Pfizer tegen Delta-variant

Het vaccin van Pfizer/BioNTech is minder effectief in Israël sinds de Delta-variant van het coronavirus daar dominant is, maar voorkomt nog altijd veel ziekenhuisopnames.

Volgens het ministerie van Volksgezondheid is de doelmatigheid van het Duits-Amerikaanse vaccin gedaald naar 64 procent, terwijl dat in februari nog 95 procent was.

Evengoed zorgt het middel nog voor een daling van 93 procent in ernstige ziektegevallen en ziekenhuisopnames, hoewel dat minder is dan in februari. De waarnemingen vielen overigens in de periode dat coronamaatregelen werden opgeheven.

De virusvariant die werd ontdekt in India zorgt sinds een aantal weken voor groeiende besmettingsaantallen in Israël, waar de vaccinatiegraad relatief hoog is. Zondag legden 334 mensen een positieve test af, vooral jongeren. Zoveel waren het er sinds eind april niet geweest. Onder hen veel mensen die al twee prikken hadden gehad.



Virusmutaties

De regering is van plan hier nader onderzoek naar te doen, kijkend naar zaken als eerdere medische aandoeningen en de datum van de inentingen. Nieuwe coronamaatregelen worden niet uitgesloten nadat tien dagen geleden werd besloten tot herinvoering van de kort daarvoor afgeschafte mondkapjesplicht in binnenruimtes.

Van de 9,3 miljoen Israëli’s zijn er ruim 5 miljoen volledig gevaccineerd, vooral met Pfizer/BioNTech. Een woordvoerder van Pfizer wilde geen commentaar geven op de cijfers van het Israëlische ministerie. Zij wees op onderzoek waaruit blijkt dat het vaccin beschermt tegen virusmutaties, hoewel soms enigszins minder.



Het aantal ernstig zieke coronapatiënten in Israël steeg maandag licht naar 35.

Sinds ongeveer twee weken zijn in het land geen mensen overleden aan Covid-19.

