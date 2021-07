Israëlische beperkt houdbare vaccins naar Zuid-Korea na weigering door Palestijnen

Israël en Zuid-Korea hebben een deal gesloten over het uitruilen van coronavaccins.

De Israëlische autoriteiten leveren op korte termijn 700.000 doses van het Pfizer/BioNTech-vaccin aan de Zuid-Koreanen, die later dezelfde hoeveelheid terugsturen.

Zo moet worden voorkomen dat de middelen over de houdbaarheidsdatum gaan. Israël sloot eerder dit jaar ook een vergelijkbare deal met de Palestijnse Autoriteit, maar die liep stuk. De Palestijnen vonden dat de Israëlische coronavaccins te dicht op de houdbaarheidsdatum zaten. Ze stuurden vorige maand een lading vaccins terug.

De Israëliërs gaan de Zuid-Koreanen nu coronavaccins leveren die voor het eind van de maand over de houdbaarheidsdatum gaan, schrijft nieuwssite Times of Israël. Zuid-Korea stuurt later dit jaar nog eenzelfde hoeveelheid retour. "Dit is een win-winsituatie", glunderde premier Naftali Bennett.



Koplopers op vaccinatiegebied

Het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap schrijft dat de Israëlische vaccins woensdagochtend worden verwacht. "Pfizer-vaccins die onder de deal vallen zijn gebruikt in Israël. Er is geen probleem met de kwaliteit", benadrukte het hoofd van gezondheidsdienst KDCA, Jeong Eun-kyeong.

Israël behoort wereldwijd tot de koplopers op vaccinatiegebied. Zeker 5,2 miljoen van de ruim 9 miljoen Israëliërs zijn volledig gevaccineerd met twee prikken. In Zuid-Korea zijn volgens Yonhap 5,3 miljoen mensen helemaal ingeënt, ongeveer 10 procent van de circa 51 miljoen inwoners van het land.

