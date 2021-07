Rentree kickbokser Badr Hari op 4 september mét publiek in Ahoy

Kickbokser Badr Hari komt op zaterdag 4 september weer in actie in de ring.

Dat gebeurt in het Rotterdamse sportpaleis Ahoy, mét publiek op de tribunes.

Het gevecht tussen Hari en de 29-jarige Pool Arkadiusz Wrzosek zou aanvankelijk op 17 juli worden gehouden, maar is verplaatst zodat er meer mogelijkheden zijn om publiek toe te laten.

"We hebben besloten wat extra tijd te nemen om het opnieuw verwelkomen van publiek goed te regelen met de lokale autoriteiten en zo de arena vol te krijgen", zegt vicevoorzitter Scott Rudmann van organisator Glory. "Dat is deze kleine vertraging zeker waard." Het wordt de eerste kickboksavond van Glory met publiek sinds begin 2020



Hari (36) maakte eind vorig jaar in Ahoy zijn rentree, nadat hij een jaar eerder geblesseerd was geraakt in het wereldtitelgevecht met Rico Verhoeven in Arnhem. De Amsterdamse Marokkaan moest het in Ahoy ook afleggen tegen de Roemeen Benjamin Adegbuyi, die hem in de derde ronde knock-out sloeg.

Dat gevecht vond plaats voor lege tribunes.

