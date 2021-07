Duitse experts: hogere vaccinatiegraad nodig tegen Delta

Duitsland heeft een hogere vaccinatiegraad nodig dan eerder gedacht om verspreiding van de zeer besmettelijke Delta-variant een halt toe te roepen.

Gezondheidsinstituut RKI zegt dat afhankelijk van de leeftijdsgroep 85 tot 90 procent van de Duitsers volledig gevaccineerd moet zijn.

Als het lukt om die doelstelling te halen, wordt een vierde coronagolf in het najaar "onwaarschijnlijk" geacht. Voor het zover is moeten in Duitsland nog ruim 36 miljoen eerste prikken worden gezet en bijna 51 miljoen tweede vaccinaties. Het gemiddelde lag volgens Duitse media de afgelopen maand op 770.000 prikken per dag.

RKI-topman Lothar Wieler had eerder nog gezegd een vaccinatiegraad van minstens 80 procent noodzakelijk te vinden, maar die conclusie is inmiddels achterhaald. Dat komt doordat de Delta-variant wordt gezien als besmettelijker dan eerdere versies van het coronavirus.



Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, schat nu dat minstens 85 procent van de Duitsers in de leeftijdsgroep 12-59 volledig ingeënt moet worden. Dat betekent in de meeste gevallen dat ze twee prikken moeten krijgen.

Bij Duitsers van 60 jaar en ouder zou een vaccinatiegraad van 90 procent noodzakelijk zijn.

© ANP 2021