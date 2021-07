Tientallen daklozen uit het noorden opgepakt en op straat gedumpt in Ben Guerir

De inwoners van Ben Guerir werden afgelopen weekend onaangenaam verrast door de plotselinge aanwezigheid van tientallen daklozen en geesteszieken.

Volgens omwonenden gaat het om daklozen uit het noorden van Marokko die de afgelopen dagen met bussen werden overgebracht naar de zuidelijke regio Marrakech-Safi.

Bij aankomst in Ben Guerir (provincie Rehamna) verspreidde de groep zich al snel naar verschillende buurten in de stad, tot onvrede van omwonenden die vermoeden dat de groep door de autoriteiten vanuit het noorden van Marokko zijn overgebracht om het straatbeeld in de transitsteden schoon te houden.

Volgens inwoners van Ben Guerir heeft de gedwongen verplaatsing van de daklozen te maken met de verwachte aankomst van miljoenen toeristen als onderdeel van de zomervakantie-campagne Marhaba. Ook het geplande bezoek van koning Mohammed VI aan Tanger zou een rol hebben gespeeld in de evacuatie van daklozen vanuit de noordelijke regio.



In Ben Guerir zijn ze echter niet te spreken over de komst van de daklozen. De groep zou een algemeen gevoel van onveiligheid creëren. Ook vragen ze zich af waarom de hulpbehoevende burgers lukraak elders worden achtergelaten in plaats van de nodige hulp te ontvangen.

De afkeer tegen de komst van de daklozen en geesteszieken werd groter nadat in het weekend een man in de wijk Riyad werd aangevallen door een man met een psychische aandoening.

© MAROKKO.NL 2021