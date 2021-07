Marokko: 'Noodtoestand wordt verlengd tot 10 augustus'

De Marokkaanse regering gaat naar verwachting donderdag de noodtoestand met een maand verlengen.

Dat melden regeringsbronnen aan nieuwsdienst Le360.

De noodtoestand in Marokko werd in maart vorig jaar voor het eerst ingevoerd en is tot dusver 14 keer verlengd. Het in stand houden van de noodtoestand geeft de regering mogelijkheden tot het treffen van "uitzonderlijke maatregelen" om de coronacrisis het hoofd te bieden.

In Marokko werden de afgelopen weken de coronamaatregelen afgebouwd. Het land versoepelde eind mei de avondklok waardoor het uitgaansverbod werd beperkt naar de nachtelijke uren tussen 23.00 uur een 04.30 uur.



Het vliegverbod werd opgeheven en het land maakt zich op voor de komt van miljoenen toeristen. Begin vorige maand werd ook het verbod op bijeenkomsten zoals bruiloften en andere evenementen deels opgeheven. Ook is de maximumcapaciteit in het openbaar vervoer omhoog en zijn ook theaters, bioscoopzalen, culturele centra, bibliotheken, musea en monumenten open op voorwaarde dat een maximumcapaciteit van 50 procent in acht wordt genomen. Verder gingen alle moskeeën in het land weer open.

Maar door de versoepelingen gaat ook het aantal positieve testuitslagen weer omhoog. De afgelopen twee weken is het aantal besmettingen bijna verdubbeld en ook het aantal ziekenhuisopnames en kritieke coronapatiënten nemen weer toe. Ook wijzen alle indicatoren op een "zeer waarschijnlijke" derde coronagolf als gevolg van de massale veronachtzaming van de coronavoorschriften.



Ondanks de nog steeds geldende coronamaatregelen zoals de avondklok en de mondkapjesplicht worden de voorschriften in veel delen van Marokko nauwelijks meer nageleefd. Na 23.00 uur zijn nog veel mensen op straat, mondkapjes worden nauwelijks nog (correct) gedragen en ook de horeca houdt zich doorgaans niet aan de geldende sluitingstijden.

De situatie is des temeer zorgelijk door de opkomst van de zeer besmettelijke virusmutatie uit India. De zogenaamde Delta-variant heeft in een aantal landen al gezorgd voor zomerse lockdowns en zal eind augustus verantwoordelijk zijn voor 90 procent van alle nieuwe coronabesmettingen, verwacht de Europese gezondheidsinstantie ECDC in Stockholm.



Tot dusver hebben ​​​​​​​​​​10​.119.393 mensen in Marokko de eerste coronaprik ontvangen, daarvan hebben inmiddels ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​9.181.595 ook de tweede inenting gehad.

De huidige vaccinatiegraad (ruim 30 procent) is bovendien nog ver verwijderd van de beoogde 80 procent. Duitse experts schatten dat een vaccinatiegraad van 85 tot 90 procent nodig zal zijn om de verspreiding van de Delta-variant een halt toe te roepen.

Het Noord-Afrikaanse land zit echter verlegen om vaccins en gaat binnenkort zelf het vaccin tegen het coronavirus produceren. Op korte termijn moeten in Marokko maandelijks zo'n 5 miljoen doses van het coronavaccin worden vervaardigd.





