Nachtleven in Catalonië weer beperkt om ongekend hoge stijging coronabesmettingen

De Spaanse regio Catalonië legt het nachtleven nieuwe beperkingen op, omdat het aantal coronabesmettingen flink aan het stijgen is.

Clubs in het onder toeristen populaire gebied moeten hun binnenruimtes sluiten. Terrassen mogen wel open blijven, schrijven regionale media.

Het nachtleven in Catalonië heropende op 21 juni na een sluiting van 15 maanden. Dat wordt nu dus grotendeels teruggedraaid. "Het virus verspreidt zich met een snelheid die we nog niet eerder gezien hebben", aldus een woordvoerster van de regionale regering. Vooral onder niet-gevaccineerde jongeren zou de Delta-variant van het coronavirus voor een stijging van de besmettingen zorgen.

Buitenevenementen met meer dan 500 mensen mogen doorgaan, maar bezoekers moeten dan een sneltest doen of volledig gevaccineerd zijn. PCR-tests met een negatieve uitslag van niet meer dan 12 uur oud zijn ook geldig. De maatregelen worden op 9 juli van kracht. Catalonië zou ook graag weer de mondkapjesplicht herinvoeren, maar dit besluit ligt bij de Spaanse regering in Madrid.



Reproductiegetal

Het huidige reproductiegetal is volgens het Catalaanse coronadashboard 3,3. Dit betekent dat een besmet persoon gemiddeld ruim drie andere mensen besmet. Het virus grijpt in heel Spanje weer snel om zich heen. De autoriteiten registreerden tussen vrijdag en maandag ruim 32.000 nieuwe besmettingen, 85 procent meer dan in het voorgaande weekend.

In Spanje werd een zes maanden durende noodtoestand in mei opgeheven. Sindsdien werden de landelijke maatregelen geleidelijk opgeheven. Eind juni kwam er na ruim een jaar een einde aan de mondkapjesplicht.

