Drie verdachten aangehouden voor neerschieten Peter R. de Vries

Dinsdagavond heeft de politie drie verdachten aangehouden in verband met de moordaanslag op Peter R. de Vries.

Dat heeft de Amsterdamse korpschef Frank Paauw gezegd op een persconferentie.

Door getuigen ter plaatse kreeg de politie snel zicht op een mogelijke vluchtauto. Deze auto is op de snelweg A4 staande gehouden, aldus Paauw. Twee verdachten zijn gearresteerd. De mogelijke schutter zit daarbij, zei Paauw.

Een derde verdachte is aangehouden op "een locatie in Amsterdam", aldus de korpschef. Dat zou in Amsterdam-Oost zijn geweest. Volgens Paauw heeft de op de A4 tot staan gebrachte auto de focus bij de politie.



Of er een wapen in dat voertuig is gevonden, wilde hij niet zeggen.



Camerabeelden

Een van de aangehouden verdachten voldoet aan een eerder op de avond verspreid signalement. Over een mogelijk motief wilde de politiechef niks zeggen.

De politie is druk bezig met het verzamelen van camerabeelden. In het gebied waar het schietincident plaatsvond, hangen veel camera's. Of de dader op beelden staat, kon Paauw nog niet zeggen.

Burgemeester Femke Halsema deed nogmaals een dringende oproep de beelden waarop Peter R. de Vries herkenbaar in beeld te zien is, en die op sociale media rondgaan, niet verder te verspreiden.

