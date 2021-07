Marokko meldt 1177 nieuwe coronabesmettingen en 7 doden

In de laatste 24 uur zijn 1,177 nieuwe besmettingen vastgesteld. In totaal zijn tot dusver 535.974 besmettingen geregistreerd.

Het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid meldde vandaag 7 nieuwe coronadoden. Tot dusver zijn 9.336 mensen in het land overleden aan de gevolgen van het longvirus COVID-19.

Het laatste etmaal zijn 856 personen hersteld van het coronavirus. Het aantal herstellingen is opgelopen tot 520.963. Het herstelpercentage in Marokko is 97,2%.

Tot dusver hebben ​​​​​​​​​​​10​.160.373 mensen de eerste coronaprik ontvangen, daarvan hebben inmiddels ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​9.194.976 ook de tweede inenting gehad.



De reproductiesnelheid is landelijk gestegen naar 1,3. Dat betekent dat iemand die het coronavirus draagt gemiddeld 1,3 andere personen aansteekt.

Begin meidstond de reproductiesnelheid nog op 0,7 en was voor de autoriteiten aanleiding om de coronamaatregelen geleidelijk af te bouwen.

